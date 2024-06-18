Как получить военный документ в приложении Резерв+: видеоинструкция

В приложении Резерв+ с сегодняшнего дня доступен электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Уполномоченные органы могут проверить действительность документов просто отсканировав QR-код. В Минобороны опубликовали видеоинструкцию, как получить документ.

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Как получить военный документ в Резерв+

Чтобы получить электронный военно-учетный документ нужно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.

Следующий шаг – обновите мобильное приложение в маркетах Google Play или App Store. Даже если сначала опции обновить приложение нет, надо нажать на него, чтобы опция появилась – без обновления ничего не заработает.

После этого в приложении на странице с военно-учетными данными пользователя появится вкладка "загрузить PDF". Нажмите на нее, чтобы на экране появилась электронная версия военного билета.

Там будут указаны военно-учетная специальность пользователя, его персональные данные, состоит ли он на учете, а также информация о том, проходили ли вы ВЛК недавно.

Как получить военно-учетный документ в Резерв+: видеоинструкция

Исправление данных

Также теперь в Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберіг.

Данные не найдено – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

В оборонном ведомстве отметили, что граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

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Обновление данных в Резерв+: главное

В конце мая в Минобороны сообщили, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Он безосновательно отображался у более 700 тысяч украинцев.

Ранее в министерстве анонсировали, что в Резерв+ будет QR-код – аналог бумажного военного билета. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что QR-код позволит пересекать границу без бумажного документа.

В то же время в Минобороны заверили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать. Более того, структура не ведет работу над этим функционалом вроде бы даже не ведется.

. До 16 июля все военнообязанные в Украине должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или Резерв+.