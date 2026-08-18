Такое мнение высказал для 24 Канала военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что речь может идти о сроке в несколько месяцев. Важно, что информация о баллистической программе максимально засекречена, и это правильно.

Когда украинская баллистика станет эффективной?

Военнослужащий отметил, что, за исключением прогнозов, мы не слышим особо других подробностей о баллистике. Однако известно одно – работа активно продолжается, и к ней присоединяются как наши производители и разработчики, так и постепенно удается привлекать европейских партнеров.

Более того, уже известно об испытаниях украинской баллистики. Об этом, в частности, сообщил и корреспондент CBS News.

Поэтому работа в этом направлении, конечно, будет продолжаться. А вот сроки, конечно, зависят от того, насколько быстро производители решат те, очевидно, определенные технические сложности, которые сейчас существуют, и вызовы, которые перед ними возникают. Я надеюсь, что речь идет о месяцах. Большая часть информации, которую я слышу и анализирую, свидетельствует о том, что речь идет о месяцах,

– подчеркнул он.

Мусиенко о баллистике: смотрите видео

В то же время военнослужащий предположил, что сейчас можно обозначить три сценария появления баллистики и эффекта ее применения.

Если украинская баллистика не появится осенью, в этот период Украина может использовать ракеты "Фламинго" – когда несколько десятков ракет будут запускаться 5–6 раз в месяц во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Это станет достаточно серьезным аргументом, поскольку они все же наносят удары по заводам ВПК и по объектам военной промышленности России. Кроме того, это создаст дополнительный эффект дестабилизации внутри страны-агрессора на фоне выборов в Госдуму.

В ноябре баллистические ракеты запускаются в сочетании с крылатыми ракетами – это происходит на фоне возможного обострения российских ударов по нашей критической инфраструктуре и является весомым аргументом в пользу того, что на их удары у нас будут еще более мощные ответы. Это существенно меняет ситуацию, потому что этого не было в осенне-зимний период в прошлые годы. Таким образом мы разрушаем главные кремлевские нарративы о том, что зима – это преимущество для России

Более пессимистичный сценарий – если баллистическое оружие появится весной или летом. Это послезимний период, поэтому эффект будет меньше. Однако, если активная фаза войны продлится и в 2027 году, от этого оружия тоже будет польза.

Добавим, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские баллистические ракеты смогут поражать стратегические цели на территории России уже через 3–6 месяцев. По его словам, одна из украинских компаний уже успешно провела испытания баллистической ракеты.