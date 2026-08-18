Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що може мовитись про дедлайн у місяцях. Важливо, що інформація довкола балістичної програми максимально засекречена, і це правильно.

Коли українська балістика буде ефективною?

Військовослужбовець зауважив, що, за виключенням прогнозів, ми не чуємо особливо інших деталей щодо балістики. Однак відомо одне – робота активно триває, і долучаються до цього як наші виробники і розробники, так і вдається поступово залучати європейських партнерів.

Ба більше, вже відомо про випробування української балістики. Про це, зокрема, повідомив і кореспондент CBS News.

Тому робота в цьому напрямку, звичайно, буде тривати. А от терміни, звичайно, залежать від того, наскільки швидко виробники вирішать ті, вочевидь, певні технічні складнощі, які зараз є, і виклики, які перед ними виникають. Я сподіваюсь, що це питання місяців. Більшість інформації, яку я чую і аналізую, вона каже про те, що це місяці,

– наголосив він.

Мусієнко про балістику: дивіться відео

Водночас військовослужбовець припустив, що зараз можна окреслити 3 сценарії щодо появи балістики та ефекту її застосування.

Якщо українська балістика не з'явиться восени, в цей період Україна може використовувати ракети "Фламінго" – коли кілька десятків ракет будуть запускати 5 – 6 разів на місяць під час комбінованих ракетно-дронових атак. Це буде досить серйозним аргументом, тому що вони все ж таки відпрацьовують по заводах ВПК і по об'єктах військової промисловості Росії. Крім того, це створить додатковий ефект розхитування всередині країни-агресорки на тлі виборів до Держдуми.

В листопаді балістика летить у поєднанні з крилатими ракетами – це відбувається на тлі можливого загострення російських ударів по нашій критичній інфраструктурі і є суттєвим аргументом того, що на їхні удари у нас будуть ще потужніші відповіді. Це суттєво змінює ситуацію, тому що це те, чого не було в осінньо-зимовий період в минулі роки. В такий спосіб ми руйнуємо головні кремлівські наративи про те, що зима – це перевага для Рос

Песимістичніший сценарій – якщо балістика з'являється весною або влітку. Це післязимовий період, тому ефект буде менший. Однак, якщо активна фаза війни буде й у 2027 році, з цієї зброї буде теж користь.

Додамо, що ексміністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що українські балістичні ракети зможуть уражати стратегічні цілі на території Росії вже за 3 – 6 місяців. За його словами, дона з українських компаній вже успішно провела випробування балістичної ракети.