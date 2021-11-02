Там назвали действия российских оккупационных властей использованием карательной психиатрии. В США также отметили, что продолжают получать сообщения о серьезных злоупотреблениях страны-агрессора в Крыму.
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"Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", – заявили в посольстве.
Политзаключенного содержат в отделении для людей, находящихся под стражей. Ранее Джелялов отказывался проходить психиатрическую экспертизу, потому что для этого не было оснований.
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Что этому предшествовало
- Российские оккупанты 4 сентября обыскали дом и задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты удерживали Джелялова в неизвестном помещении. Они держали его в наручниках и с мешком на голове.
- США в сентябре отреагировали на задержание Россией в Крыму замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Джелялова и остальных удерживаемых крымских татар.
- Уже в октябре оккупанты принудительно отправили крымского татарина в психбольницу.
- "Суд" российских оккупантов в Крыму продлил арест Нариману Джелялову до 23 января. Заместитель главы Меджлиса находится там в СИЗО.
- Стоит отметить, что Джелялову грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в "диверсии".
Полный текст публикации посольства США в Украине в твитере:
Мы продолжаем получать сообщения о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии.