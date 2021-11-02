Там назвали дії російської окупаційної влади використанням каральної психіатрії. У США також наголосили, що продовжують отримувати повідомлення про серйозні зловживання країни-агресора в Криму.
До теми Окупанти примусово відправили Джеляла на психіатричну експертизу
"Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов залишається під вартою в психіатричній установі, що є грубим використанням каральної психіатрії", – заявили у посольстві.
Політв'язня утримують у відділені для людей, які перебувають під вартою. Раніше Джелялов відмовлявся проходити психіатричну експертизу, бо для цього не було підстав.
Дізнайтеся більше Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу Джелялу
Що цьому передувало
- Російські окупанти 4 вересня обшукали будинок та затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.
- Згодом стало відомо, що окупанти утримували Джелялова у невідомому приміщенні. Вони тримали його в наручниках та з мішком на голові.
- США у вересні відреагували на затримання Росією у Криму заступника голови Меджлісу. Держдеп закликав Кремль негайно звільнити Джелялова та решту утриманих кримських татар.
- Вже у жовтні окупанти примусово відправили кримського татарина у психлікарню.
- "Суд" російських окупантів в Криму продовжив арешт Наріману Джелялу до 23 січня. Заступник глави Меджлісу перебуває там у СІЗО.
- Варто зауважити, що Джелялову загрожує до 20 років позбавлення волі. Його звинувачують у "диверсії".
Повний текст публікації посольства США в Україні у твітері:
Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні зловживання в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял залишається під вартою в психіатричній установі, що є грубим використанням каральної психіатрії.