Применяют менее 10 единиц, – ВМС рассказали об использовании врагом кораблей
Успешные атаки ВСУ на Черноморский флот в аннексированном Крыму оказали большое влияние на способность россиян применять собственные корабли. В частности, они сжаты в акватории моря вблизи украинского полуострова.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что в настоящее время кафиры применяют менее 10 единиц кораблей для атак, передает 24 Канал.
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Плетенчук рассказал о применении судов оккупантами
Дмитрий Плетенчук отметил, что даже до начала атак на Черноморский флот в Крыму у России был достаточно ограничен манёвр применения своих кораблей. В частности, они применяют только носители ракет или дальнобойного оружия.
Применяется менее 10 единиц в боевом порядке. Все остальное количество, она свой функционал сейчас полноценно выполнять и до этого не могла,
– сказал он.
Поэтому он сказал, что последствия атак на Черноморский флот в изменении количества кораблей пока мы не сможем увидеть, в частности, россияне могут опрокинуть кого-то управлять Черноморским флотом. Однако Плетенчук подчеркнул, что пока они поймут весь процесс и войдут в путь, пройдет какое-то время.
Спикер ВМС также подчеркнул, что в настоящее время в Черном море находится один ракетоноситель, который является пустым, а всего в акватории расположены 5 российских судов. Кроме того, наши военные наблюдают уменьшение активности морской охраны пограничников, а также количества судов, которые, вероятно, либо исчерпали запасы, либо переместились в пункты постоянной дислокации.
Ранее россияне размещали в Черном море носители "Калибров"
- Российские военные ночью 25 сентября совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники и два типа ракет. Сообщается, что в этом обстреле Россия использовала "Калибры", противокорабельные ракеты "Оникс" и беспилотники-камикадзе типа "Шахед".
- Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что для этой атаки кафиры применяли 12 крылатых ракет типа "Калибр". В частности, их запускали с судов Ингушетия и Старый Оскол.
- Он также отметил, что на этот раз оккупанты вывели в акваторию моря 7 кораблей. По его словам, это "своеобразный акт мести", что является привычной тактикой оккупантов.