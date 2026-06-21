Поедет ли Зеленский в Польшу на Конференцию по восстановлению Украины: что говорят в МИД

Вскоре в Польше пройдет Конференция по восстановлению Украины. В ней предполагалось участие президента Зеленского.

Но скандал вокруг возвращения ордена Белого Орла набирает обороты. Будет ли участвовать Зеленский в конференции, рассказал глава МИД Сибига.

Смотрите также : Скандал с лишением Зеленского ордена Белого Орла: всё, что известно на данный момент

Примет ли Зеленский участие в конференции в Польше?

На данный момент решение об участии еще не принято.

️В понедельник (22 июня – 24 Канал) мы доложим Президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях её проведения,

– глава МИД.

По результатам этого Владимир Зеленский примет решение о поездке.

Конференция по восстановлению Украины состоится в польском Гданьске 25–26 июня.

Цель этого мероприятия – усилить международную поддержку восстановления страны, а также стимулировать инвестиции в украинский бизнес. Мероприятие должно сосредоточиться на секторах, которые больше всего пострадали от российской агрессии: энергетике, критической инфраструктуре и логистике. Конференция также усилит акцент на укреплении потенциала Украины в сфере безопасности.

Конференция призвана объединить международных партнеров Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что, несмотря на кризис, будет ждать президента Украины на этом мероприятии.

Что известно о скандале с орденом Белого Орла?

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши. Это произошло из-за решения украинского президента присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА.

Президент Украины уже отправил Навроцкому Орден Белого Орла.

Не все в Польше поддерживают решение своего президента. В частности, глава МИД Сикорский обратился к Навроцкому с кратким сообщением о том, что тот после содеянного получил поддержку России, а бывший депутат польского Сейма Петр Фоглер вернул президенту Польши свой Золотой Крест Заслуг в знак солидарности с Украиной.