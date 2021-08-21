Примут участие в параде на День Независимости: военные Британии прибыли в Украину

Британские военные 21 августа прибыли в Украину для участия в параде на День Независимости. В посольстве заверили, что таким образом Великобритания стремится засвидетельствовать поддержку Украине.

В параде также будет участвовать военная техника Великобритании. И даже играть их армейский оркестр.

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Военные из Британии примут участие в праздновании 30 годовщины Независимости Украины

Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе,

– говорится в сообщении.

На параде в День Независимости от Великобритании:

будут маршировать военные кавалерийского полка The Royal Lancers;

виртуозно будет играть армейский оркестр BAB Colchester;

над Киевом пролетят истребители Typhoon Королевских ВВС.

Кстати, в посольстве рассказали, что армейский оркестр будет выступать в 16 часов 23 августа в Киеве на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами.

Коротко о масштабном параде на День Независимости

24 августа в Киеве запланирован масштабный парад к 30 годовщине Дня Независимости.

Его особенность в том, что одновременно в параде примут участие авиация Воздушных сил Сухопутных войск, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров.

Владимир Зеленский рассказал, что впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. Говорилось, что военные готовы защитить Украину на суше, на воде и в воздухе.

В параде также примет участие крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия". Он пролетит над Крещатиком и будет последним в колонне из военных вертолетов, истребителей и бомбардировщиков и военно-транспортных судов.