Переговоры России и США: Зеленскому в Саудовской Аравии расскажут детали, – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский в марте посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом. Вероятно, там он обсудит результаты переговоров США и России в Эр-Рияде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечают, что Москва и Вашингтон не хотели видеть Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии.

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Зеленский узнает детали переговоров

Издание пишет, что наследный принц Саудовской Аравии планирует проинформировать Владимира Зеленского о роли королевства в созыве переговоров, а также о его дискуссии с российскими и американскими официальными лицами.

Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщает, что наследный принц хотел бы, чтобы украинский президент принял участие в переговорах между российской и американской делегациями сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде.

Впрочем, как отмечается, обе стороны выступали за встречу без привлечения украинских представителей.

К слову, глава государства подчеркнул, что Украину не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. По его словам, для Киева это было "сюрпризом", поскольку узнали об этих переговорах из медиа.

Заметим, что президент сообщил, что не поедет завтра, 19 февраля, в Саудовскую Аравию, чтобы партнеры не подумали чего-то лишнего, он отменил поездку. По словам главы государства, визит был перенесен на 10 марта.