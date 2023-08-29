Принимали электроэнергию из Румынии и Польши: в Украине новый рекорд потребления света
Источник:"Укрэнерго"
"Укрэнерго" 28 августа зафиксировало новый летний максимум потребления электроэнергии. Украине даже пришлось брать аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии.
В структуре подчеркнули, что это высокий показатель, учитывая ремонт работы после зимних обстрелов энергоструктуры. Украина продолжает восстановление объектов и подготовку к отопительному сезону.
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Рекорд использования света
Вечером 28 августа в Украине зафиксировали рекордный за все лето уровень потребления электроэнергии – он превысил предыдущий максимум 21 августа на 1,2%.
Это очень высокий показатель, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по производству электроэнергии,
– заявили в "Укрэнерго".
Для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 Укрэнерго были вынуждены одолжить свет из системы Польши и Румынии. Общий объем помощи составил 1200 мегаватт в час. В структуре подчеркнули, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой для того, чтобы не допустить отключений.
Экспорт электроэнергии отсутствует. Украина импортирует незначительное количество энергии из Словакии в утренние и вечерние часы. Общий объем составляет 1638 мегаватт, максимальная мощность в отдельные часы – до 336 мегаватт.
Также были зафиксированы кратковременные отключения для защиты трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. Потребителям свет не выключали. Россияне повредили сети в Донецкой, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Из-за непогоды выключали свет в 5 населенных пунктах на Черниговщине.
"Укрэнерго" призывают украинцев экономно использовать электроэнергию. В частности, они дают следующие советы:
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Будут ли отключение света зимой
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина может провести отопительный сезон без отключений света. Однако это зависит от того, продолжат ли россияне обстреливать энергоструктуру страны.
- Чтобы спасти Украину от отключений света зимой, Правительство выделил 350 миллионов гривен для оказания поддержки энергетическим компаниям.
- В ГУР рассказали, что сейчас Россия изучает наши энергетические объекты и ищет слабые места. Собранные данные он будет использовать для построения тактики атаки на Украину.