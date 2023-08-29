Принимали электроэнергию из Румынии и Польши: в Украине новый рекорд потребления света

"Укрэнерго" 28 августа зафиксировало новый летний максимум потребления электроэнергии. Украине даже пришлось брать аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии.

В структуре подчеркнули, что это высокий показатель, учитывая ремонт работы после зимних обстрелов энергоструктуры. Украина продолжает восстановление объектов и подготовку к отопительному сезону.

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Рекорд использования света

Вечером 28 августа в Украине зафиксировали рекордный за все лето уровень потребления электроэнергии – он превысил предыдущий максимум 21 августа на 1,2%.

Это очень высокий показатель, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по производству электроэнергии,

– заявили в "Укрэнерго".

Для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 Укрэнерго были вынуждены одолжить свет из системы Польши и Румынии. Общий объем помощи составил 1200 мегаватт в час. В структуре подчеркнули, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой для того, чтобы не допустить отключений.

Экспорт электроэнергии отсутствует. Украина импортирует незначительное количество энергии из Словакии в утренние и вечерние часы. Общий объем составляет 1638 мегаватт, максимальная мощность в отдельные часы – до 336 мегаватт.

Также были зафиксированы кратковременные отключения для защиты трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. Потребителям свет не выключали. Россияне повредили сети в Донецкой, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Из-за непогоды выключали свет в 5 населенных пунктах на Черниговщине.

"Укрэнерго" призывают украинцев экономно использовать электроэнергию. В частности, они дают следующие советы:

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Будут ли отключение света зимой