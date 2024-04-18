Безвиз под вопросом: закон об "иноагентах" может похоронить перспективу евроинтеграции Грузии

Парламент Грузии 17 апреля принял в первом чтении законопроект об "иноагентах". Он фактически является аналогом российского закона. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за рубежа, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния".

Этот закон еще больше сблизит Грузию с Россией и похоронит европейскую перспективу страны. Может ли Евросоюз предотвратить принятие закона, рассказал 24 Каналу грузинский политолог Гела Васадзе.

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Риски принятия закона

С одной стороны власти Грузии декларируют, что страна хочет быть членом Европейского Союза, а с другой стороны, появляются пророссийские законодательные инициативы. Брюссель не может повлиять на принятие законов в Грузии, но может сделать шаги на опережение, чтобы грузинская власть дальше не двигалась в этом направлении.

Европейский совет не может забрать у Грузии статус кандидата в члены ЕС, который предоставил 14 декабря 2023 года, ведь такой процедуры не существует. Однако есть значительно более страшный вариант для грузинской власти и общества – лишение безвизового режима.

Я не думаю, что решение о безвизе будет принято сейчас. Скорее всего, если события будут развиваться по негативному сценарию, то его могут принять осенью после выборов, которые должны состояться в октябре 2024 года,

– сказал грузинский политолог.

Лишение Грузии безвиза может быть очень серьезным ударом, что разожжет протесты в стране. Действующая власть должна понимать, что надо делать все, чтобы избежать этого. Прежде всего из-за того, что в Грузии выросло уже не одно поколение, для которых Брюссель гораздо ближе Москвы.

в 2023 парламент Грузии уже отклонял законопроект О прозрачности иностранного влияния. Тогда из-за него в стране вспыхнули массовые протесты.

Эксперт по Грузии и Кавказу, директор южнокавказского филиала Центра исследования армии Украины Владимир Копчак дал интересное определение этим событиям – грузинская власть выстраивает линию Суровикина против Европейского Союза для того, чтобы Запад не мог мешать им делать все, что они хотят.

Извините, ребята, но если вы не хотите, то ничего не получится. Это не Европа хочет в Грузию, а Грузия хочет в Европу,

– добавил Васадзе.

Негативный сценарий вероятен именно после выборов, ведь если большая масса людей все равно проголосует за эту власть, то получится, что грузины не готовы и не хотят пока в Европу.

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