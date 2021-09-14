Приостановлены полеты и закрыты школы: в Китае бушует тайфун Чанту
Источник:Al Jazeera
На восток Китая обрушился тайфун Чанту. Одним из наиболее пострадавших регионов является Шанхай, здесь ввели повышенный уровень опасности.
В Шанхае отменили большинство рейсов 13 и 14 сентября. Также в порту приостановили операции.
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В Шанхай тайфун пришел с Филиппин
Интенсивность дождей, прогнозируют метеорологи, не будет уменьшаться в течение двух дней. В Шанхае Чанту свирепствует еще с 12 сентября. Сюда тайфун пришел из Тайваня и Филиппин.
Еще утром 12 сентября шанхайское правительство объявило о закрытии начальных школ и детских садов. Также внесли изменения в график работы метрополитена: некоторые станции перекрыли. Недоступны для туристов и местных жителей парки и другие объекты под открытым небом.
В других провинциях Китая тоже остановили авиа- и железнодорожное сообщение
В провинции Чжэцзян также проблемы из-за Чанту. Здесь пришлось частично приостановить авиа- и железнодорожное сообщение. Скоростные железнодорожные поезда приостановили движение и в долине реки Янцзы.Обратите внимание! Тайвань снял штормовое предупреждение 13 сентября после того, как Чанту миновал остров.
Смотрите видео из Китая:
В США свирепствует ураган Николас
Пока Шанхай встретился с тайфуном, США столкнулись с ураганом Николас. Ему пока что присвоили первую категорию. Из-за стихийного бедствия в Луизиане уже объявили чрезвычайное положение. Также под угрозой и Техас. Президент Байден приказал оказать помощь пострадавшим регионам.
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