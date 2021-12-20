Пришел черед Порошенко, – Лещенко о подозрении пятому президенту
Источник:24 канал
Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Однако соответствующее дело не является новым, а о приговоре пока не говорится.
Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, обвинения против Порошенко касаются схемы поставок угля со временно оккупированного Донбасса.
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"Речь идет о том, что когда у Украины возник дефицит угля, то вместо того, чтобы покупать его на независимых рынках среди трейдеров и поставщиков угля из Южной Африки, были созданы условия, при которых эта закупка была сорвана", – сказал Сергей Лещенко.
Вместо этого Украину фактически обязали покупать уголь у террористических организаций временно оккупированного Донбасса. Таким образом были обогащены лица, стоявшие за соответствующими схемами, отметил журналист.
По этому делу мы уже видели подозрение Медведчуку, и по этому делу министр энергетики Демчишин получил. Теперь пришел черед Порошенко.
Подозрение еще не приговор, – Лещенко
О возможном подозрении Порошенко касательно соответствующего эпизода, по словам Лещенко, говорили давно. Сейчас пришел черед дать правовую оценку событиям.
"Подозрение – это еще не приговор, посадка в тюрьму. Это не является взысканием в государственный бюджет активов людей, которые совершили преступление. Это просто сообщение человеку о том, что его подозревают, ему нужно искать адвоката и защищаться", – заметил бывший нардеп.
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В то же время, Сергей Лещенко предположил, что Петр Порошенко, вероятно, знал о подозрении раньше. Вероятно, в ближайшие недели пятый президент в Украине не появится.Справка. Лидер "Европейской Солидарности" уехал за границу накануне. На сайте его политсилы указано, что он посетит Польшу и Турцию. Турчинов заявил, что власти якобы знали о его запланированных встречах со вселенским патриархом и европейскими лидерами.
Лещенко о подозрении Порошенко: смотрите видео
Подозрение Порошенко: коротко
- 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Сначала об этом сообщил Александр Турчинов, который назвал дело сфабрикованным.
- Впоследствии 24 каналу информацию об объявлении Петру Порошенко подозрения подтвердили в правоохранительных органах.
- По информации Турчинова, говорится об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов.