"Пришло время возмездия": в ГУР заинтриговали мощным роликом

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало ролик, в котором никто ничего не говорит. Единственные слова, которые добавило ведомство к описанию: "Пришло время возмездия".

Похоже, что ролик рассчитан на вражескую аудиторию. В нем продемонстрировали успешные боевые действия украинских военных: попадание по вражеской технике, стрельбу, вылеты беспилотников.

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Ролик начинается с обратного отсчета. По-видимому, разведчики хотели сказать россиянам, что у них осталось очень мало времени. После просмотра такого мощного ролика россиянам следовало бы начать бежать, ведь потом будут бежать все.

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