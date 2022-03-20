Пришлось открыть огонь по авто, которое не останавливалось по требованию: в багажнике были люди

Вчера во время комендантского часа в Запорожье, сотрудники полиции и бойцы территориальной обороны, которые патрулировали город, выстрелили в автомобиль, водитель которого проигнорировал просьбу остановиться.

Как сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, инцидент произошел примерно в 8 вечера. В результате выстрела есть пострадавшие.

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Выстрел в гражданское авто: что случилось

Примерно в восемь вечера один из экипажей запорожской теробороны увидел двигавшийся им навстречу автомобиль. По требованию остановиться водитель авто резко развернулся и продолжило движение. На сигналы он тоже не отреагировал.

Тогда один из бойцов начал стрелять в воздух. После этого он произвел несколько выстрелов в сторону машины и попал в багажное отделение авто, где находились двое мужчин. Оба получили ранения. Один из них сейчас в больнице, второй – умер в карете скорой помощи. Водитель остался невредимым.

В результате событий открыто уголовное производство.

Поэтому еще раз настойчиво вам говорю – не выходите во время комендантского часа из дома и, тем более, не выезжайте на дороги. Берегите себя,

– написал Куртев.

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