Есть ловушка, – аналитик оценил, может ли Трамп силой захватить Гренландию

Уже определенное время Дональд Трамп говорит о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Существуют предположения, что Вашингтон хочет ее купить или же захватить военным путем.

Однако второй вариант станет настоящей ловушкой для самого президента США. Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики Марк Тот, отметив, что здесь говорится о его стратегии в отношении российско-украинской войны.

Может ли Трамп силой захватить Гренландию?

Аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики отметил, что военный захват этой страны невозможен – это не то, чем должен заниматься Вашингтон, учитывая, что Гренландия принадлежит другому союзнику по НАТО – является автономной страной в составе Дании.

В то же время учитывая глобальное потепление северные морские потоки становятся опасными для США, которые должны их защищать. Однако Трамп может это преувеличивать – он склонен создавать давление, чтобы иметь рычаги влияния в переговорах.

Зеленский встречался в Париже с десятками европейских лидеров, чтобы обсудить соглашение о коллективной безопасности. И вот Трамп, основываясь на комментариях премьер-министра Дании Метте Фредериксен, разрушает еще одну коллективную организацию, то есть НАТО, угрожая ее территории. Это ловушка, которая не играет в пользу Трампу,

– подчеркнул Тот.

Он пояснил, что президент США должен осознать важную вещь – если он хочет достичь мира в Украине, нужны гарантии безопасности. А они могут работать только в случае коллективной обороны. Соответственно, он не может выступать за оборону Европы и одновременно подрывать ее попытками оставить Гренландию суверенитета от Дании.

