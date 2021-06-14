Притула ответил, чем он отличается от Зеленского и Порошенко

Сергей Притула заявил, что люди, которые его окружают, являются квинтэссенцией всего, что он хочет предложить украинской политике. Это должны быть новые лица, однако профессиональные.

Во время интервью Сергея Притулу спросили, чем он отличается от Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Кроме того, у политика поинтересовались, что он может предложить обществу.

Заметьте Смешит, но не обижает, – Притула ответил на "выступления в клубах" от Рудык

Людьми, которыми я сейчас себя окружаю. Это люди, с которыми я проработал в "Голосе" два года. Они являются квинтэссенцией того, что я хочу предложить украинской политике. Это набор лучших черт, у двух вышеупомянутых – не конкретно политиков, а политических сил, которые они возглавляют,

– ответил Притула.

Какие это люди: ответ Притулы

Патриоты без намеков на коррупционные шлейфы.

Новые лица, однако профессиональные. Притула отметил, что в Украине как-то так получается, что если новое лицо, то это свадебные фотографы.

Если же большие патриоты, то в их командах можно найти людей с определенными элементами коррупционных историй.