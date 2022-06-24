Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что российские захватчики пытаются "комиссироваться" от службы и уехать домой из-за травм и ранений.

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В токмацкой больнице, кафиры, притворяясь больными, массово давят на врачей. Все сейчас справки о "непригодности прохождения военной службы",

– отмечает журналист из Запорожья.

С другой стороны, по словам местного корреспондента, на тех же врачей давят местные кафиры, которые угрожают медикам репрессиями, если они будут выдавать такие справки.

Запуганные медики ищут пути, чтобы уволиться и выехать на подконтрольную Украине территорию, добавляет журналист.

Последние новости из Запорожья

В Запорожском направлении наши защитники продолжают защищать Украину. Так, за сутки 19 июня украинские военные выдержали 34 обстрела врага, кроме того, ликвидировали личный состав и технику россиян.

В Американском институте изучения войны контратаки Вооруженных Сил Украины на Херсонском и Запорожском направлениях назвали успешными. Там даже спрогнозировали, что в ближайшие недели для российских кафиров будет еще большая угроза.

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Во временно оккупированном Россией Мелитополе на Запорожье заметили наемников из Сирии . Отмечается, что они находятся на территории военного аэродрома и одеты в формы русских военных.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что в Бердянске российские захватчики создают искусственные очереди по паспортам страны-агрессорки для пропагандистской картинки. Кроме того, блокируют связь.

Что происходит на территориях временно оккупированной Херсонщины

Россия нанесла удары по Запорожской области: смотрите видео с деталями обстрела