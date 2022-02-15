"Приватбанк" возобновил работу, но допускает дальнейшие атаки

В "Приватбанке" заявили, что устранили последствия DDOS-атаки и возобновили стабильную работу систем. Однако там допускают дальнейшие атаки.

О восстановлении систем пресс-секретарь "Приватбанка" рассказал 24 каналу в комментарии. Некоторые услуги банка не работали в течение одного часа.

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"Приватбанк" возобновил работу

Банк уже устранил последствия DDOS-атаки и возобновил стабильную работу систем.

Во время атаки не работала часть терминалов и банкоматов. С 16:30 мы возобновили работу всех этих сервисов,

– рассказали в банке.

Там также отметили, что все еще может быть нестабильный доступ к Приват24. Однако в банке делают все, чтобы возобновить стабильную работу ресурсов и обеспечить доступ ко всем услугам.

Кроме того, в Приватбанке допустили повторение таких атак и отметили, что для защиты от них в будущем планируют перейти в усиленный режим кибербезопасности.

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