В Воздушных силах прокомментировали приземление российского "самолета-наводчика" в Беларуси
Недавно в Беларусь прилетел российский самолет ДРЛО А-50У, помогающий наводить цели для воздушных атак. В сети поднялся настоящий резонанс вокруг этого события.
Украинцы вспомнили, что в прошлый раз такой борт посещал Беларусь 24 февраля 2022 года. 5 января прилет ДРЛО А-50У прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в прямом эфире телеканала "Рада".
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Стоит ли паниковать
В любом случае, паниковать не следует. Юрий Игнат сообщил, что "самолет-наводчик" не появился ниоткуда.
Но он не появился из неоткуда. Он всегда был там. Был, и не только там, но и на других аэродромах этих самолетов есть у них много,
– объяснили в Воздушных силах.
По словам спикера, враг использует самолеты подобного типа давно. Благодаря им, оккупанты проводят радиолокационную разведку вглубь нашей страны.
Похожие самолеты есть у союзников Украины. Они помогают сканировать территорию по радиусу и видеть, что происходит в воздушном пространстве.
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Юрий Игнат объяснил, почему над Украиной не будет купола в ближайшие годы
- Из-за большой протяженности границ Украины просто невозможно перекрыть все важные стратегические объекты. Для этого нужно слишком много техники и ресурсов.
- Так что создать систему "железный купол", подобную Израильской, в ближайшие годы в Украине не выйдет, пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- Сейчас Украине нужны самолеты-истребители, которые помогали бы в прикрытии воздушного пространства. В частности, речь идет о самолетах F-16.