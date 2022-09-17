Об этом мало кто говорил, – эксперт акцентировал внимание на важной детали из выступления путина во время ШОС

Владимир путин 16 сентября впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ на Востоке Украины. При этом глава кремля выглядел очень неуверенным в себе.

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Российский диктатор на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал оправдываться за поражение российской армии в Харьковской области.

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Почему путин держал руку в кармане штанов

По словам Клочко, не столь важно, о чем говорил президент страны-агрессорки, как то, как он себя при этом вел.

Путин говорил на публику, стоя с рукой в кармане брюк. Это очень показательный момент, об этом мало кто говорил. Я обратил на это внимание, и это мне показалось очень странным. Я не помню ни разу, чтобы путин прятал руку,

– заметил политический эксперт.

По его словам, обычно российский диктатор держал руки на виду и был уверен в себе. Однако на этот раз все выглядело совсем по-иному.



Путин спрятал руку в карман брюк / Скриншот с видео пресс-конференции диктатора на саммите ШОС

"Это не тот путин, который 22 февраля рассказывал нам, что ленин основал Украину. Это совсем другой путин, который очень боится того, что события очень быстро разворачиваются не в том русле, которого бы он хотел", – подчеркнул Клочок.

Что свидетельствует о слабости путина

Эксперт добавил, что суть речи также демонстрирует безысходное положение, в котором оказался российский диктатор.

Глава кремля заявил, что "киевские власти" отказались от всех договоренностей по мирным переговорам. А Зеленский, по словам путина, не хочет встречаться с ним, потому что якобы не готов.

Сильный лидер страны вряд ли будет делать подобные заявления. Он должен диктовать свою позицию. Переговоры или даже упоминание о них – это слабость,

– отметил Клочок.

Как путин просит Украину о переговорах

По словам политического эксперта, даже если бы слова путина о переговорах были оговоркой, это все равно свидетельствует о том, что он подвергся настояниям Реджепа Тайипа Эрдогана, который доносит до него идею о необходимости переговоров.

Путин прямо сказал, что хочет переговоров. Это свидетельство того, что он не может изменить ход событий на фронте. Более того, путин воспользовался возможностью такой площадки (саммит ШОС – 24 канал), чтобы в очередной раз пригласить Украину на переговоры.

– сказал Клочок.

Он напомнил, что позиция Украины по вопросу переговоров четкая и понятная: сначала россия должна вывести войска на границы Украины на 1 декабря 1991 года. Только после этого можно говорить о каких-то переговорах.

Валерий Клочок прокомментировал визит владимира путина на саммит ШОС: смотрите видео

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