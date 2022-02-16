Признаков деэскалации почти не видно, – Столтенберг о ситуации вокруг Украины

В НАТО пока не видят признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. Хотя в России утверждают, что готовы продолжать дипломатические усилия.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе.

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По его словам, Россия, наоборот, продолжает военное наращивание. Он добавил, что заявления, прозвучавшие вчера из Москвы, дают основания для осторожного оптимизма, потому что это был месседж о дипломатии.

Но в то же время мы не видим никакого отвода российских сил. И это противоречит заявлениям о дипломатических усилиях. Поэтому необходимо увидеть действительно ли будет российский отвод, мы внимательно мониторим ситуацию вокруг Украины. И мы видим, что они увеличивают количество войск, поэтому пока нет деэскалации,

– сказал Столтенберг.

Он вновь напомнил, что в НАТО пока не получили ответа от России на их письменные предложения, которые были направлены 26 января.

"Мы хотим повторить наш месседж России, что мы готовы сесть и вести дискуссию с ними. Но вместе с тем мы готовимся к худшему. И если Россия снова вторгнется в Украину, то заплатит высокую цену. И мы продолжим разоблачать планы и действия России, чтобы усложнить проведение агрессивных действий против Украины", – сказал генсек.

Столтенберг выразил надежду на то, что Россия присоединится к диалогу и выберет дипломатию вместо конфронтации.

Отвод российских войск от украинской границы

15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Однако о полном завершении мер еще не говорится.

В то же время Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Туда стянули 150 тысяч военных государства-агрессора.

Тем временем утром 16 февраля минобороны России показало видео отвода военной техники Южного военного округа в места постоянной дислокации.

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