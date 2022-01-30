Признаков участия Китая в российской эскалации вокруг Украины не заметно, – Пентагон
30 января 2022 , 11:24Читати новину українською
Источник:Full Court Press
В США не видят признаков того, что Китай может быть вовлечен в российскую эскалацию вокруг Украины. В случае вторжения Пекин обращает внимание на риски.
Если Россия посмеет вторгнуться в Украину, то ее ждут не только экономические санкции. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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По его словам, также будет "усиливаться изоляция" России.
Я считаю, что китайцы это также учитывают. Мы не видим признаков, что Китай будет вовлечен в это в какой-либо значимой роли,
– заявил Кирби.
Китай и вероятное вторжение России в Украину
- Как писало издание Bloomberg, президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не осуществлять масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые запланированы на 4 – 20 февраля.
- Реагируя на такую информацию, в Китае назвали ее фейком и провокацией.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также комментировал сообщение о возможной "отсрочке вторжения России" из-за Олимпиады в Пекине. По его словам, агрессивным планам Кремля это может не помешать.
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