Признаков участия Китая в российской эскалации вокруг Украины не заметно, – Пентагон

В США не видят признаков того, что Китай может быть вовлечен в российскую эскалацию вокруг Украины. В случае вторжения Пекин обращает внимание на риски.

Если Россия посмеет вторгнуться в Украину, то ее ждут не только экономические санкции. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, также будет "усиливаться изоляция" России.

Я считаю, что китайцы это также учитывают. Мы не видим признаков, что Китай будет вовлечен в это в какой-либо значимой роли,

– заявил Кирби.

Китай и вероятное вторжение России в Украину

Как писало издание Bloomberg, президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не осуществлять масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые запланированы на 4 – 20 февраля.

Реагируя на такую информацию, в Китае назвали ее фейком и провокацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также комментировал сообщение о возможной "отсрочке вторжения России" из-за Олимпиады в Пекине. По его словам, агрессивным планам Кремля это может не помешать.

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