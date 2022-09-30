Путин либо торгуется, либо уже отступил, – Давыдюк о "независимости" Херсонщины и Запорожья
Путин подписал бумажки о "признании независимости" Запорожской и Херсонской областей. В то же время сам он ранее заявлял о "присоединении" этих территорий к России.
Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Путин сделал слишком громкие заявления, а теперь пытается все отмотать.
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"Это момент торга или Путин уже отступил"
Давидюк отметил, что ночью у России появились документы о "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей.
Но Путин же бравадно всем говорил, что присоединит к территории России. То есть это или момент торга, или он уже отступил,
– сказал политолог.
Ведь, напомнил он, Путин обещал ядерным оружием защищать территории этих областей, как только кто-то стрельнет. Когда же Украине передали еще 18 HIMARS, а наши воины суперхрабро пошли на Лиман, устраивая там для россиян котел. Глава Кремля понял, что может не удержать этого решения.
Потому что объявить решение легко, важно его удержать. И он понял, что может его не удержать,
– подчеркнул Давидюк.
По его словам, есть момент переговоров с нами и с Западными партнерами. Также Путин, учитывая протесты в Дагестане, испугался, что мобилизация может зарыть его в могилу и уже начал отступать в вопросе призыва.
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Чего пытается сделать Путин
Давыдюк считает, что на самом деле сейчас происходит демонстрация того, что Путин сделал слишком громкие заявления, а теперь пытается их отмотать. Он понял, что Украину не испугать ни аннексиями территорий, ни ядерным оружием, ни иранскими дронами, ни другими угрозами.
Поэтому он сейчас где-то пытается отмотать для того, чтобы занять определенную сторону, которая будет ему более комфортна и при которой он не может так быстро "потерять свое лицо", за которое он так переживает.
– сказал политолог.
Он отметил, что само изменение дат относительно объявления о присоединении оккупированных территорий Украины к России свидетельствует, что Кремль находится в переговорном процессе.
"Референдумы" на оккупированных территориях: что известно
- 23 сентября начались так называемые референдумы в Херсонской, Донецкой и других регионах. Демократическими эти "голосования" назвать сложно. В Мариуполе, в частности, людей ловили посреди улицы и заставляют "голосовать".
- Россияне проводили как псевдореферендумы , так и частичную мобилизацию. оккупанты ходили по квартирам на Донбассе и Запорожье в поисках и "избирателей", и мужчин.
- Россия продолжает позорное шоу с незаконными "референдумами". В Кремле готовят подписание "договора о вхождении новых территорий" в состав России.