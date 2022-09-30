Путин либо торгуется, либо уже отступил, – Давыдюк о "независимости" Херсонщины и Запорожья

Путин подписал бумажки о "признании независимости" Запорожской и Херсонской областей. В то же время сам он ранее заявлял о "присоединении" этих территорий к России.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Путин сделал слишком громкие заявления, а теперь пытается все отмотать.

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"Это момент торга или Путин уже отступил"

Давидюк отметил, что ночью у России появились документы о "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей.

Но Путин же бравадно всем говорил, что присоединит к территории России. То есть это или момент торга, или он уже отступил,

– сказал политолог.

Ведь, напомнил он, Путин обещал ядерным оружием защищать территории этих областей, как только кто-то стрельнет. Когда же Украине передали еще 18 HIMARS, а наши воины суперхрабро пошли на Лиман, устраивая там для россиян котел. Глава Кремля понял, что может не удержать этого решения.

Потому что объявить решение легко, важно его удержать. И он понял, что может его не удержать,

– подчеркнул Давидюк.

По его словам, есть момент переговоров с нами и с Западными партнерами. Также Путин, учитывая протесты в Дагестане, испугался, что мобилизация может зарыть его в могилу и уже начал отступать в вопросе призыва.

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Чего пытается сделать Путин

Давыдюк считает, что на самом деле сейчас происходит демонстрация того, что Путин сделал слишком громкие заявления, а теперь пытается их отмотать. Он понял, что Украину не испугать ни аннексиями территорий, ни ядерным оружием, ни иранскими дронами, ни другими угрозами.

Поэтому он сейчас где-то пытается отмотать для того, чтобы занять определенную сторону, которая будет ему более комфортна и при которой он не может так быстро "потерять свое лицо", за которое он так переживает.

– сказал политолог.

Он отметил, что само изменение дат относительно объявления о присоединении оккупированных территорий Украины к России свидетельствует, что Кремль находится в переговорном процессе.

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