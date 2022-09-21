Три сценария: политтехнолог сказал, при каких условиях россия может стать страной-террористкой
Россияне готовятся к проведению "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Таким образом, они могут создавать там условия для мобилизации населения. Впрочем, это военное преступление.
И за такие действия можно стать государством-террористом. Такое мнение 24 канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Три сценария, когда Россию могут признать спонсоркой терроризма
Из трех сценариев (признание России страной-террористкой – 24 канал), которые я вижу – атомное оружие, тотальная мобилизация или попытка присоединить территории, чтобы там начать ловить наших граждан,
– объяснил Шейтельман.
По мнению политтехнолога, все эти сценарии плохи для нашей страны.
Цель "референдумов" – создание условий для мобилизации
Аналитики Института по изучению войны объяснили, что проведение "референдумов" на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей не требуется для присоединения земель. Скорее да, для присоединения, но не с целью владения.
На самом деле, убеждены аналитики, это позволит врагу отправлять на фронт жителей временно оккупированных территорий . Заметим, что россия и раньше это делала, но скрыто. Вместо этого псевдореферендум развяжет руки стране-агрессорке.
Аналитики отметили, что аннексия Донецкой и Луганской областей позволит расширить внутреннее юридическое значение "российской" территории. Так что в стране смогут открыто отправлять на войну военнообязанных. Мол, они отстаивают "родные земли".
Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
Признание России спонсором терроризма: что известно
- В конце июля Сенат США принял резолюцию , в рамках которой призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за его кровавых действий в Украине, а также Грузии, Сирии и Чечни.
- Впрочем, американский лидер Джо Байден не хочет признавать Россию спонсором терроризма . Свою позицию президент США высказал журналистам в Белом доме. На вопрос СМИ, должна ли россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".
- Так, демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм направили в верхнюю палату Конгресса США повторный законопроект . Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил сенаторов за поддержку.
- Госдеп США выразил серьезную обеспокоенность из-за возможного признания России государством-спонсором терроризма. В Вашингтоне предполагают, что это может поставить под угрозу "зерновое соглашение".