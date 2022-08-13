москва пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания россии спонсором терроризма
Министерство иностранных дел россии пригрозило США полным расторжением дипломатических отношений в случае признания россии государством-спонсором терроризма.
В этом списке четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Однако в США могут внести в список стран-террористов и россию.
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россия грозит США расторжением отношений
Директор департамента Северной Америки МИД россии александр дарчиев заявил, что москва выдвинула Вашингтону предупреждение. Мол, что признание россии государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами.
В этом контексте вспомню обсуждаемую в настоящее время в Конгрессе законодательную инициативу объявить россию страной-спонсором терроризма. Если она будет реализована, это означает пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних отношений – вплоть до снижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена,
– сказал дарчиев.
У Андрея Ермака другое мнение на этот счет
В то же время руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что россия должна быть признана страной-спонсоркой терроризма. Этот шаг и другие ограничения для страны-агрессорки помогут разрушить ее экономику.
Визовый бан для россиян, ограничение цены на нефть, газовое эмбарго, оружие, оружие, оружие… Эти шаги помогут нам победить россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир,
– подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что недавно Латвия признала россию страной-спонсором терроризма. После этого российские хакеры сразу атаковали сайт Сейма страны.
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