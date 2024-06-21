Сенаторы призвали Конгресс США признать Россию спонсором терроризма после сделки с КНДР

Сенаторы от Республиканской и Демократической партии США 21 июня заявили, что Конгресс должен признать Россию государством-спонсором терроризма. Это произошло после усиления сотрудничества между КНДР и Россией.

В частности, Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем партнерстве". Поэтому ответом на это, по мнению сенаторов, должен стать именно законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.

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Сенаторы призывают признать Россию спонсором терроризма

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в дополнение ко всем преступлениям, которые Россия совершила в Украине и других странах мира, визит Путина в Северную Корею является новым вызовом для США. Поэтому сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта:

Тот факт, что он (Путин – 24 Канал) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, каким он есть: государством-спонсором терроризма,

– сказал сенатор.

В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что подписанное соглашение между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко пугающим" и "враждебным к США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

"Двое самых автократических лидеров в мире, которые совершают зверства, стоят вместе и являются спонсорами терроризма... Россия заслуживает того, чтобы быть в этом маленьком выборочном клубе убийц, совершающих зверства", – заявил Блюменталь.

В Сенате США уже подготовили соответствующий законопроект

Сенаторы, разработавшие законопроект, утверждают, что российское правительство под руководством Путина активно поддерживает акты международного терроризма, направленные против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран.

Сенаторы также указали на ключевые причины, почему Россия считается государством-спонсором терроризма. Одной из этих причин является незаконное вторжение в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц.

В перечень доказательств проявления спонсорства терроризма Россией американские парламентарии также включили отравление Виктора Ющенко в 2004 году, отравление бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году и сбивание самолета рейса 350 "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области в 2014 году. В документе также подчеркивается поддержка Россией бомбардировок Алеппо в Сирии в 2016 году, отравление бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, а также смерть российского оппозиционного лидера Алексея Навального в 2024 году.

На вопрос журналистов "Голоса Америки", когда именно соответствующий законопроект могут вынести на голосование, сенаторы ответили, что это произойдет "скорее, чем позже". В то же время Ричард Блюменталь объяснил, что сейчас в Конгрессе есть двухпартийная поддержка законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма:

Этот законопроект является двухпартийным и у него есть другие подписанты. И для меня это приоритет, потому что я лично видел, что Россия сделала в Украине,

– сказал сенатор.

Он также пояснил, что в соответствии с положениями этого документа происходит сотрудничество с администрацией президента США. В частности, в Белом доме выразили симпатию идее о признании России государством-спонсором терроризма и продолжают работать над законопроектом.

Линдси Грэм, комментируя согласование законопроекта с Белым домом, добавил, что не считает признание России государством-спонсором терроризма провокационным шагом со стороны Вашингтона.

"Я думаю, что мы действуем рационально... Если вы волнуетесь, чтобы не быть слишком провокационными в отношении России, перестаньте волноваться. Прекратите волноваться! Вы не слишком провокативны. Нам нужно выиграть, когда дело касается России. И последнее настоящее средство в наборе инструментов, который мы можем использовать, – это признание России государством-спонсором терроризма", – сказал Грэм.

К чему приведет признание России спонсором терроризма

Сенаторы также разъяснили содержание опубликованного ими документа, подчеркнув, что предложенный законопроект будет иметь значительные вторичные последствия. Среди них – введение санкций против стран, осуществляющие любые формы обмена с Россией, а также расширение сферы экспорта товаров двойного назначения, которые будут запрещены к ввозу в Россию.

Сенаторы также сообщили, что новый законопроект резко ограничит суверенный иммунитет России в американских судах. Эта мера откроет двери для судебных исков, в том числе гражданских, от жертв государства-спонсора терроризма.

Это приведет к усилению санкций. Да, это будет иметь практические последствия. Но, по моему мнению, это – послание миру столь же важно в моральном смысле, как и любое практическое последствие,

– отметил Ричард Блюменталь.

Линдси Грэм также выразил мнение, что этот шаг потенциально может изменить динамику в Украине, поднять дух ее народа, помешать деловым отношениям с Россией союзников и, в конце концов, еще больше изолировать российский режим.