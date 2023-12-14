"Спрашивал, что там с яйцами": Путин решил лично извиниться за проблему с ростом цен
Владимир Путин в очередной раз промел "прямую линию", в которой, несмотря на подготовку, не обошлось без мемов. В частности, президент России решил извиниться за подорожание яиц
В последнем квартале этого года в России зафиксировали значительное повышение цен на яйца. В некоторых регионах даже пришлось ущемлять выдачу этого товара в одни руки.
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Путин и яичная история
На "прямой линии" Владимир Путин пытался показать себя сильным лидером, который все держит в своих руках. Несмотря на это, он был вынужден признать, что подорожание яиц есть. Президент России сообщил, что поднимал этот вопрос перед ответственными лицами.
Беседовал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он сказал, все хорошо,
– сказал Путин.
Соответствующая цитата вызвала бурю эмоций в зале и собравшимся едва удавалось себя сдерживать. Президент России продолжил, отметив, что цены поднялись примерно на 40% – причиной этого якобы является "повышение доходов". Просто вырос спрос, а темпы производства нет – все ведь любят этот продукт. Как отметил Путин, он и сам любит яичницу и "мог 10 сразу утром навернуть".
Путин снова начал рассказывать об "экономическом росте", "развитии сельского хозяйства". Поэтому он поспешил отметить, что в скором времени ситуация с яйцами придет в норму.
Жаль, прошу прощения по этому поводу, это сбой в работе правительства,
– сказал Путин.
Вроде бы проблема в том, что вовремя не открыли импорт – как отметил президент России, потому что "хотели больше заработать".
Путин на "прямой линии"
- Большая часть речей Путина касалась, очевидно, войн в Украине. Президент России на протяжении всей "линии" повторял заученные методички об "обмане англосаксов", "киевском режиме", "подъеме России с колен" и выполнении "целей СВО".
- Во время эфира имени себя Путин прокомментировал ситуацию в Херсонской области, на левом берегу. Якобы армия оккупантов отошла "для сохранения жизней", а не из-за мощного напора ВСУ. Несмотря на то, что украинцы уже долгое время держат там плацдарм, Путин начал рассказывать о невероятно проблемах Сил Обороны.
- Кроме этого Путин пытался убедить всех россиян, что никакой новой мобилизации в России не будет. Якобы "300 тысяч" призванных осенью 2022 года россиян до сих пор воюют на фронте, еще и "успешно". Хотя других заявлений от российского диктатора ожидать не стоило.