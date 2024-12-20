"Ему нужен врач": политтехнолог разобрал маразматические ответы Путина на прямой линии

На днях диктатор Владимир Путин провел прямую линию с народом, во время которой маразматично отвечал на вопросы. Он лишь описывал процесс, из его уст не прозвучало конкретных ответов.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала разобрал очередные глупости диктатора. Также проанализировал его предложение устроить "высокотехнологичную дуэль" с участием "Орешника" и западных систем ПВО.

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Как Путин странно отвечал на вопросы

Как отметил Тизенгаузен, Путин имеет немало инструментов, чтобы уклоняться от ответа на вопрос. Один из них – описывать процесс, а не конкретно отвечать.

К примеру, жительница Курской области спросила, когда она сможет вернуться в свой дом. Диктатор сказал: "Сейчас идут ожесточенные бои. Ситуация непростая. Мы сделаем все, чтобы вы как можно быстрее вернулись".

Такой же ответ был, когда Путина спрашивали об экологической катастрофе в результате утечки мазута из российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Глава Кремля должен был бы сказать, что стало причиной и как будут ликвидировать последствия. Однако он начал рассказывать вроде "весной из-за теплой воды мазут начнет подниматься наверх".

Путин свободно владеет инструментами лжеца. Вообще, мне кажется, что он с этим скилом родился,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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Маразматическое заявление о "Орешнике"

Политтехнолог заметил, что Путин с большим наслаждением рассказывает о "Орешнике". Только вспоминает о нем, то сразу становится бодрее. Диктатор заявил, что якобы ракету невозможно сбить, но "если кто-то хочет попробовать, можно устроить "высокотехнологичную дуэль".

Если говорить дословно: он предложил доставить западные системы ПВО в Киев, а потом ударить по столице "Орешником". Мол, "увидим – сможете перехватить или нет".

Он становится все более неадекватным. Такие мои наблюдения. Я, конечно, могу ошибаться. Но ему точно нужен врач,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Также Путин послал четкий сигнал о готовности идти на компромисс в будущем переговорном процессе.