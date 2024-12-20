Політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу розібрав чергові нісенітниці диктатора. Також проаналізував його пропозицію влаштувати "високотехнологічну дуель" за участі "Орешника" та західних систем ППО.

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Як Путін дивно відповідав на питання

Як зазначив Тизенгаузен, Путін має чимало інструментів, щоб ухилятися від відповіді на запитання. Один з них – описувати процес, а не конкретно відповідати.

Приміром, жителька Курської області запитала, коли вона зможе повернутися до своєї домівки. Диктатор сказав: "Зараз ідуть запеклі бої. Ситуація непроста. Ми зробимо все, щоб ви якнайшвидше повернулися".

Така ж відповідь була, коли Путіна запитували про екологічну катастрофу внаслідок витоку мазуту з російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Глава Кремля мав би сказати, що стало причиною і як ліквідовуватимуть наслідки. Проте він почав розповідати на кшталт "навесні через теплу воду мазут почне підійматися нагору".

Путін вільно володіє інструментами брехуна. Взагалі, мені здається, що він з цим скілом народився,

– наголосив Тизенгаузен.

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Маразматична заява про "Орешника"

Політтехнолог помітив, що Путін з великою насолодою розповідає про "Орешника". Щойно згадує про нього, то одразу стає бадьорішим. Диктатор заявив, що буцім ракету неможливо збити, але "якщо хтось хоче спробувати, можна влаштувати "високотехнологічну дуель".

Якщо говорити дослівно: він запропонував доставити західні системи ППО до Києва, а потім вдарити по столиці "Орешником". Мовляв, "побачимо – зможете перехопити чи ні".

Він стає дедалі більше неадекватним. Такі мої спостереження. Я, звісно, можу помилятися. Але йому точно потрібен лікар,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Також Путін послав чіткий сигнал про готовність йти на компроміс у майбутньому переговорному процесі.