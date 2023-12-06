Будет жалкое зрелище: какие тезисы Путин будет продвигать на пресс-конференции
Кремлевский диктатор Владимир Путин запланировал на 14 декабря так называемую "прямую линию", где якобы "все желающие" могут задать ему вопрос. Однако это будет жалкое зрелище.
Очевидно, что Путин не скажет ничего нового. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Очередной бред от Путина
Борис Тизенгаузен отметил, что даже если во время "прямой линии" прозвучит вопрос о войне против Украины, ответ Путина будет банальным. Он скажет лишь, что боевые действия закончатся, когда якобы "Россия выполнит все цели" или "победит". В общем диктатор будет продвигать различные нелепые тезисы.
Он будет рассказывать о "величии" России, читать с бумажки, как растут показатели, что они всех якобы "победили". Это будет иллюзия того, что Путину якобы не все равно на мнение россиян, что он с ними иногда советуется. В общем это будет жалкое зрелище,
– предположил он.
Тизенгаузен о "прямой линии" с Путиным: смотрите видео
Наказание пророссийских политиков
Политтехнолог убежден, что для ослабления Путина страны-партнеры Украины должны наказывать пророссийских политиков. Для этого у западных лидеров есть необходимые механизмы.
Я считаю, что если в Европе есть какой-то пророссийский политик, блокирующий санкции против России, блокирующий помощь Украине, который говорит, что Украина недостойна быть в Евросоюзе, то есть инструменты для его наказания. Пусть он выходит из организации, если ему что-то не нравится,
– добавил Тизенгаузен.
Владимир Путин: последние новости
- Путин 6 декабря прибыл в Абу-Даби и встретился с президентом ОАЭ – шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном. Глава Кремля заявил, что отношения стран находятся на беспрецедентно высоком уровне. Впоследствии диктатор планирует визит в Саудовскую Аравию, где будет личная встреча с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
- Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимира Путина пригласят на саммит G20 в 2024 году. Он добавил, что диктатор в случае приезда будет иметь дело с последствиями ордера на арест Международного уголовного суда. Ведь Бразилия подписала Римский устав. Примечательно, что еще в сентябре Лула да Силва уверял, что Путина не арестуют.
- Мир поразило, что Владимир Путин вошел в рейтинг "Человек года" по версии издания TIME. К счастью, военный преступник все-таки не получил эту награду. Звание "Человек года-2023" получила американская певица Тейлор Свифт.