Будет жалкое зрелище: какие тезисы Путин будет продвигать на пресс-конференции

Кремлевский диктатор Владимир Путин запланировал на 14 декабря так называемую "прямую линию", где якобы "все желающие" могут задать ему вопрос. Однако это будет жалкое зрелище.

Очевидно, что Путин не скажет ничего нового. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Очередной бред от Путина

Борис Тизенгаузен отметил, что даже если во время "прямой линии" прозвучит вопрос о войне против Украины, ответ Путина будет банальным. Он скажет лишь, что боевые действия закончатся, когда якобы "Россия выполнит все цели" или "победит". В общем диктатор будет продвигать различные нелепые тезисы.

Он будет рассказывать о "величии" России, читать с бумажки, как растут показатели, что они всех якобы "победили". Это будет иллюзия того, что Путину якобы не все равно на мнение россиян, что он с ними иногда советуется. В общем это будет жалкое зрелище,

– предположил он.

Тизенгаузен о "прямой линии" с Путиным: смотрите видео

Наказание пророссийских политиков

Политтехнолог убежден, что для ослабления Путина страны-партнеры Украины должны наказывать пророссийских политиков. Для этого у западных лидеров есть необходимые механизмы.

Я считаю, что если в Европе есть какой-то пророссийский политик, блокирующий санкции против России, блокирующий помощь Украине, который говорит, что Украина недостойна быть в Евросоюзе, то есть инструменты для его наказания. Пусть он выходит из организации, если ему что-то не нравится,

– добавил Тизенгаузен.

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