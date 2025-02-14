Прямо сейчас Келлог говорит с Ермаком, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона уже разговаривает со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Наше государство представляет Андрей Ермак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами в Мюнхене.

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Что сказал Зеленский о встрече Ермака и Келлога

Владимир Зеленский отметил, что он знает, что сейчас в Мюнхене глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем Трампа по вопросам России и Украины – Китом Келлогом.

Посмотрим, о чем они говорили,

– сказал президент.

Позже Андрей Ермак подтвердил журналистам, что его встреча со спецпредставителем президента США уже состоялась. По словам главы ОП, их разговор прошел хорошо, а все детали будут обнародованы позже.

К слову, Кит Келлог с 13 по 22 февраля осуществит визиты в ряд стран, чтобы продвигать цель американского президента по обеспечению "мира силой" в Украине. Спецпредставитель Трампа также посетит Киев во время своего турне.