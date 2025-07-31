В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев. Террористы нанесли ракетный удар прямо по жилому дому. Под завалами люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как Зеленский отреагировал на атаку на Киев 31 июля?

Украинский лидер отреагировал на атаку России на Киев.

Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент обнародовал ужасные кадры последствий атаки.

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Заметим, по предварительным данным, по состоянию на 06:27 в Киеве в результате российской атаки пострадали 27 человек.

В 06:37 стало известно о первой жертве. Спасатели деблокировали тело женщины.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей в результате террористической атаки России. Вечная память!