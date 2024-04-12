Лучше чем НАТО: Черник сказал, союз с какой страной позволит нам выдохнуть

Украина намерена вступить в НАТО. Также для безопасности нашего государства есть еще лучший вариант – прямой военный союз с США.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, военный союз Украины с США, вероятно, не сейчас, но возможен.

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Союз с США возможен

Петр Черник отметил, что Украине важно вступить в военный союз. Ведь украинцы вынуждены воевать с Россией, которая стремится уничтожить наше государство.

Но для того, чтобы Альянс вступил в войну, все 32 страны-члена должны проголосовать. Россия вкладывает большие средства, чтобы продвигать пророссийские нарративы в Европе. В частности, через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или французского политического деятеля Марин Ле Пен.

Поэтому очень сложно сказать, насколько этот механизм рабочий. Однако есть еще лучший – прямой военный союз с США. Думаю, что он возможен. Возможно, не сейчас. 18 стран мира его имеют. Где присутствуют американские войска, те страны действительно могут выдохнуть,

– считает военный эксперт.

Полковник ВСУ в запасе предположил, что нужно, чтобы на Западе Украины стояла эскадрилья 12 тяжелых бомбардировщиков B-52 или B-1 Lancer, а еще лучше – B-21 Raider. Также по периметру Украины – 3 авиационные американские бригады по 40 машин, например, F-35, а еще лучше – F-22 или F-15.

"В бухтах Севастополя, которые мы обязательно отвоюем – две – три подводные лодки класса "Вирджиния". Несколько ракетных эсминцев "Арли Берк", у каждого – пакет 90 Tomahawk. И хотя бы одна полноценная бригада 101-й воздушно-десантной дивизии США, 5 тысяч десантников и примерно 3 тысячи "Морских котиков" со всем приданным, оружием к ней", – сказал Черник.

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