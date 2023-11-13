Имеет много комплексов: военный эксперт охарактеризовал израильское ПРО "Праща Давида"

Израиль заключил соглашение о продаже ПРО "Праща Давида" для Финляндии. Если бы Украина получила такой комплекс, то он мог бы закрыть небо над целой областью, например, Киевской.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее Украина просила Израиль продать систему ПВО "Железный купол", однако государство не передает оружие для ВСУ.

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ПРО имеет три комплекса

Роман Свитан отметил, что ПРО "Праща Давида" – это израильско-американская разработка, состоящая из трех отдельных комплексов. Туда входит "Железный купол" малой дальности, который может перехватывать не только ракеты, но и снаряды и мины.

Также в ПРО "Праща Давида" входят комплексы "Хец-2" – средней и большой дальности; "Хец-3" – противобаллистический комплекс.

Эти три комплекса – это эшелонированная оборона малой, средней и большой дальности. Три комплекса перехватывают все аэро и баллистические цели. Если бы мы получили такие комплексы в полном объеме, то могли бы прикрыть, допустим, Киевскую область. Одну область такой комплекс прикрыл бы во всех уровнях, от малой до большой дальности,

– объяснил он.

Все зависело бы от количества пусковых установок. Особенно относительно "Железного купола", потому что от количества установок зависит ширина перехвата.

Свитан о ПРО "Праща Давида": смотрите видео

Аренда систем ПВО

По словам полковника запаса ВСУ, Украина рассматривает возможность взятия в аренду комплексов ПВО других государств. Если будет политическая воля США и других стран, это хороший вариант для защиты нашего государства.

Этот вариант рассматривается. Относительно израильско-американских комплексов в большинстве своем принимают решения США. Понятно, что участвует Израиль. Если они не согласуют, никто передавать не будет. Если будет политическая воля, то мы получим любой комплекс, который стоит на боевом дежурстве в любой стране НАТО или выпускается странами НАТО,

– сказал Свитан.

Брала ли Украина ПВО в аренду