Это в стиле России: зачем оккупанты создают очереди на Крымском мосту

Россия прибегает к своей любимой тактике: использование гражданских для решения своих военных задач. Однако россияне на Крымском мосту также несут вину за нарушение международного права.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его мнению, Россия использует своих граждан как живой щит.

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Россия подставляет под удар свое население

Россияне создали 13-километровую очередь, чтобы защитить Керченский мост. Они считают, что Украина будет стремиться ограничить подвоз резервов на полуостров.

"Керченский мост для россиян является объектом рискованным. Поэтому они создают эту искусственную очередь, защищая мост от попыток уничтожения", – убежден Подоляк.

Советник ОПУ напомнил знаменитую концепцию Путина, согласно которой российская армия "будет стоять за женщинами с детьми и вести боевые действия". И Россия в очередной раз прибегла к использованию детей и женщин для защиты инфраструктурного объекта.

Незаконное пересечение Керченского пролива

По мнению Подоляка, россияне, стоящие в очереди на Крымском мосту, не являются туристами. Они приезжают в Крым, понимая, что это оккупированная территория, захваченная российской армией. Соответственно, такие россияне участвуют в преступлениях своего правительства.

"В момент, когда Украина вернет Крым, мы проанализируем, кто там находился. Тогда все, кто сегодня едут полежать на пляже, понесут соответствующее юридическое наказание", – убежден советник ОПУ.

В рамках международного права все субъекты, переходящие по Керченскому мосту, являются безусловными нарушителями юридических нормативов. Они маскируют его от возможных ударов, поэтому их нельзя называть туристами.

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