Пробки и тьма людей: вид аэропорта в Кабуле сняли из космоса
Источник:Maxar
Тысячи людей пытаются выехать из аэропорта захваченного талибами Кабула. В сети уже опубликовали спутниковые снимки с аэродрома и огромной пробки из автомобилей на дороге к нему.
Ранее СМИ сообщали, что во время хаоса в аэропорту погибли 2 человека. Известно, что 2 вооруженных мужчин убили американские военные.
Важно "Об эвакуации даже не слышали": из Кабула пытаются выехать 12 украинцев
На фото со спутника видно большое количество людей на аэродроме. В то же время движение транспорта на дороге просто невозможно – машины блокируют друг друга.
Спутниковое фото из Кабула
На дороге к аэропорту образовалась огромная пробка
Люди заблокировали взлетную полосу
Немецкий самолет не может приземлиться
16 августа, чтобы эвакуировать своих граждан, в Кабул прилетел немецкий самолет Airbus A400M, пишет Bild. Однако он не может приземлиться из-за толпы на взлетной полосе, а потому кружит вокруг города. Воздушное судно ждет, когда американские военные обеспечат возможность для посадки.
Заметим, всего в Афганистан для эвакуации немцев вылетели 4 самолета.
Главное о ситуации в Афганистане
- 15 августа боевики исламистской группировки "Талибан" захватили Кабул. Столица досталась им без боя, ведь власти ее просто сдали. В то же время президент бежал из страны, мол, чтобы "избежать кровопролития".
- Часть жителей спряталась в домах, ведь на улицах творится настоящая анархия и мародерство. Другие пытаются бежать из страны через аэропорт.
- Впоследствии все рейсы отменили, разрешили летать только военным воздушным судам.
- Эвакуироваться из Афганистана хотят 90 украинцев. МИД сейчас прорабатывает пути их эвакуации.