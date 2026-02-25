Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что Кремль пытается затягивать переговоры, чтобы и дальше продолжать агрессию против Украины, но без усиления давления со стороны Запада. Это тактика России, чтобы иметь время, чтобы сломать украинскую оборону.
Какие главные провалы Путина в войне?
Николай Давидюк отметил, что в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины можно констатировать, что Владимир Путин потерпел три важных провала в этой войне.
Первое – он не переиграл нас (Украину – 24 Канал) за дипломатическим столом. Второе – хотел положить нашу энергосеть, но не сделал это. Третье – хотел социальных бунтов, мол, люди замерзают, надо выходить на улицы бороться против своей власти. Этого тоже не произошло,
– подчеркнул он.
Кроме всего, Силам обороны удалось вернуть 400 километров квадратных украинских территорий на фронте.
Это яркий пример того, что планы Путина не стали реальными. Такие безрезультатные старания России также доказывают, что в Кремле совсем не готовы завершать войну.
Обратите внимание! По оценке правозащитника Марка Фейгина, Путин рассчитывал на быструю оккупацию Украины в 2022 году, однако просчитался, недооценив масштаб сопротивления. Теперь Кремль, несмотря на большие потери и изоляцию, не может легко остановить войну, ведь страх внутренних последствий и ответственности толкает режим к дальнейшему продолжению боевых действий.
Несмотря на все, политолог заметил, что мирный процесс продолжается, Соединенные Штаты Америки и Украина прилагают усилия, чтобы был желаемый результат, но маловероятно, что сторонам удастся договориться о чем-то в ближайшее время.
Какие у России проблемы из-за войны?
По оценке The Economist, планы Кремля достичь стратегического прорыва в Украине выглядят менее осуществимыми из-за медленного продвижения армии и серьезных внутренних проблем России. Издание указывает на кадровый дефицит, падение морального духа, экономическое давление и рост расходов на войну. Это ставит под сомнение военные возможности Москвы.
Экономика России вошла в 2026 год с рекордным дефицитом региональных бюджетов. Это прямое следствие полномасштабной войны и роста расходов. Усиление налогового давления на малый бизнес и разрыв между доходами и расходами регионов грозят дальнейшим падением поступлений.
По данным The New York Times, почти половина бюджета России сейчас направлена на войну, что истощает финансовые резервы. Эксперты отмечают, что ставка Путин на военные расходы усилила экономические и демографические проблемы. Даже в случае завершения боевых действий вернуть экономику к довоенной модели будет чрезвычайно сложно.