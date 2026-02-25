Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що Кремль намагається затягувати переговори, щоб і далі продовжувати агресію проти України, але без посилення тиску з боку Заходу. Це тактика Росії, щоб мати час, аби зламати українську оборону.

Які головні провали Путіна у війні?

Микола Давидюк зазначив, що у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України можна констатувати, що Володимир Путін зазнав трьох важливих провалів у цій війні.

Перше – він не переграв нас (Україну – 24 Канал) за дипломатичним столом. Друге – хотів покласти нашу енергомережу, але не зробив це. Третє – хотів соціальних бунтів, мовляв, люди замерзають, треба виходити на вулиці боротися проти своєї влади. Цього теж не сталося,

– підкреслив він.

Окрім всього, Силам оборони вдалось повернути 400 кілометрів квадратних українських територій на фронті.

Це яскравий приклад того, що плани Путіна не стали реальними. Такі безрезультативні старання Росії також доводять, що у Кремлі зовсім не готові завершувати війну.

Зверніть увагу! За оцінкою правозахисника Марка Фейгіна, Путін розраховував на швидку окупацію України у 2022 році, однак прорахувався, недооцінивши масштаб спротиву. Тепер Кремль, попри великі втрати й ізоляцію, не може легко зупинити війну, адже страх внутрішніх наслідків і відповідальності штовхає режим до подальшого продовження бойових дій.

Попри все, політолог зауважив, що мирний процес триває, Сполучені Штати Америки та Україна докладають зусилля, щоб був бажаний результат, але малоймовірно, що сторонам вдасться домовитись про щось найближчим часом.

Які у Росії проблеми через війну?