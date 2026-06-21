Военный эксперт из Израиля Давид Шарп рассказал "24 Каналу", что последние тенденции свидетельствуют о постепенном изменении подходов Украины к нанесению ударов по российскому тылу и о попытке создать условия, при которых россияне ощутили бы реальные последствия войны.

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Украина меняет правила игры и усиливает удары по России

Дэвид Шарп отметил, что долгое время Москва оставалась вне зоны системных ударов из-за ограниченных технических возможностей Украины и политических факторов. Однако ситуация меняется, и Силы обороны всё чаще наносят более эффективные удары по объектам в глубине России.

Военный эксперт о военном потенциале Украины в войне: карта

Эффект сдерживания, эффект запугивания, на мой взгляд, это одно из важнейших стратегических достижений, к которому нужно стремиться в противостоянии с Россией,

– сказал он.

Удары по Москве можно рассматривать как один из инструментов такого давления, если позволяют технические возможности. Кроме того, массированные атаки беспилотниками по российской столице продемонстрировали ограниченную эффективность российской системы ПВО.

Для того чтобы играть на запугивании России, нужно иметь эти инструменты. Балистика здесь, на мой взгляд, является чуть ли не решающим инструментом. Если бы у Украины было несколько десятков достаточно эффективных тяжёлых баллистических ракет в месяц и возможность атаковать цели в глубине России, то ситуация во многом могла бы измениться,

– отметил Дэвид Шарп.

Кроме того, маловероятно, что российская ПВО способна эффективно противодействовать таким средствам поражения.

Важно! Михаил Федоров заявил, что Украина активно работает над созданием собственных баллистических ракет, способных существенно изменить ход войны. По его словам, финансирование этого направления уже обеспечено, поэтому критических препятствий для развития программы нет.

Шарп подытожил, что разработка и производство баллистических ракет являются одним из главных стратегических приоритетов для Украины, поскольку именно они могут обеспечить системный сдерживающий эффект и изменение баланса сил.

Напомним, украинские силы в течение нескольких дней наносили удары по Москве, в частности, нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в российской столице. В результате попаданий возникли пожары. В Reuters отмечают, что эти удары являются частью кампании по снижению доходов России от нефтяной отрасли и имеют также символический эффект для российского общества.