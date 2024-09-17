"Не смогут ни наступать, ни обороняться": какой дефицит станет решающим для России в 2025 году

Россия из-за давления западных санкций и серьезных потерь на поле боя может столкнуться с проблемами в 2025 году. Несмотря на значительные военные мощности россиянам сложно восстанавливать запасы оружия.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что нехватка механизированной техники влияет на успешные наступательные действия противника. Страна-агрессор постепенно приближается к кризису военного обеспечения.

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Осложнение ситуации для России

Александр Коваленко отметил, что без техники россияне не смогут проводить такие наступательные действия, которые продолжались в течение 2024 года.

Украина находится в обороне, но ВСУ такими действиями истощают российский военный потенциал. Это имеет свои результаты.

Я думаю, что в 2025 году истощение будет на таком уровне, что россияне на некоторых направлениях не смогут одновременно наступать и обороняться. Именно тогда можно будет говорить о контрнаступательных действиях Сил обороны,

– высказался он.

Кто может поддержать Россию

Военно-политический обозреватель отметил, что Россия имеет тесные связи с Ираном и Северной Кореей. Однако Иран за период военного сотрудничества не передавал технику для нужд Кремля.

Северная Корея может предоставить России все необходимое, но ее ресурсы и потенциал ограничены. Их может хватить на три месяца интенсивных боевых действий. А после этого что? Это не боеприпасы миллионами передавать, ведь техника имеет совсем другое значение,

– сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что пока не было зафиксировано ни одной военной единицы из других стран мира на вооружении в российских подразделениях.