Блогер, военный аналитик, резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи рассказал 24 Каналу, что наиболее уязвимой характеристикой российской армии – является логистика. Кремль для наступления имеет значительные человеческие ресурсы, что количеством заменяет качество.

Как России и дальше удается наступать?

Артур Рехи подчеркнул, что военному командованию России удается превращать значительную численность российских войск в качество во время наступления.

На фронте используется большой процент пехоты. Украинским дронам сложно с этим справиться, но им (россиянам – 24 Канал) не хватает хорошей логистики,

– сказал он.

Украина эффективно атакует логистические пути противника, однако Россия, к сожалению, часто применяют такую же тактику. Поэтому, по мнению военного аналитика, у обеих сторон одни и те же проблемы.

Почему пехота так нужна на фронте?

Наше государство очень эффективно использует беспилотники на поле боя, но большинство российских операций происходят с использованием пехоты. Противодействовать каждому оккупанту, используя дроны, нелегко.

Украина на передовой в основном также освобождает населенные пункты пехотинцами,

– добавил Артур Рехи.

Он подытожил, что дроны на войне – это эффективно, но они, например, могут эвакуировать украинских солдат с поля боя, однако беспилотник не может освободить село или эвакуировать пожилую пару из подвала. Поэтому пехота на войне никогда не потеряет своего значения.

Какова сейчас ситуация на поле боя?