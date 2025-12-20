Блогер, військовий аналітик, резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі розповів 24 Каналу, що найбільш вразливою характеристикою російської армії – є логістика. Кремль для наступу має значні людські ресурси, що кількістю заміняє якість.
Дивіться також Унікальна операція у Куп'янську, критична ситуація в районі Покровська: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як Росії й далі вдається наступати?
Артур Рехі підкреслив, що військовому командування Росії вдається перетворювати значну чисельність російських військ на якість під час наступу.
На фронті використовується великий відсоток піхоти. Українським дронам складно з цим впоратися, але їм (росіянам – 24 Канал) бракує хорошої логістики,
– сказав він.
Україна ефективно атакує логістичні шляхи противника, однак Росія, на жаль, часто застосовують таку ж тактику. Тому, на думку військового аналітика, в обох сторін одні й ті самі проблеми.
Чому піхота так потрібна на фронті?
Наша держава дуже ефективно використовує безпілотники на полі бою, але більшість російських операцій відбуваються з використанням піхоти. Протидіяти кожному окупанти, використовуючи дрони, нелегко.
Україна на передовій здебільшого також звільняє населені пункти піхотинцями,
– додав Артур Рехі.
Він підсумував, що дрони на війні – це ефективно, але вони, наприклад, можуть евакуювати українських солдатів з поля бою, однак безпілотник не може визволити село чи евакуювати літню пару з підвалу. Тому піхота на війні ніколи не втратить свого значення.
Яка зараз ситуація на полі бою?
Західні експерти припускають, якщо росіянам вдасться захопити Покровськ, то це не означатиме, що вони стрімко підуть вперед. Все тому, що на їхньому шляху будуть укріплення, які вже давно створили українські сили та незручний рельєф території.
Росіяни й далі продовжують стверджувати про свої успіхи на кількох напрямках. Але це спростовують аналітики Інституту вивчення війни. Окупанти роблять гучні заяви, які є значно перебільшеними.
Українські військові не підтвердили захоплення Серебрянки та Дронівки російськими силами. У десантно-штурмових військах України підкресли, що такі повідомлення є лише ворожою пропагандою.