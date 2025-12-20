Блогер, військовий аналітик, резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі розповів 24 Каналу, що найбільш вразливою характеристикою російської армії – є логістика. Кремль для наступу має значні людські ресурси, що кількістю заміняє якість.

Дивіться також Унікальна операція у Куп'янську, критична ситуація в районі Покровська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як Росії й далі вдається наступати?

Артур Рехі підкреслив, що військовому командування Росії вдається перетворювати значну чисельність російських військ на якість під час наступу.

На фронті використовується великий відсоток піхоти. Українським дронам складно з цим впоратися, але їм (росіянам – 24 Канал) бракує хорошої логістики,

– сказав він.

Україна ефективно атакує логістичні шляхи противника, однак Росія, на жаль, часто застосовують таку ж тактику. Тому, на думку військового аналітика, в обох сторін одні й ті самі проблеми.

Чому піхота так потрібна на фронті?

Наша держава дуже ефективно використовує безпілотники на полі бою, але більшість російських операцій відбуваються з використанням піхоти. Протидіяти кожному окупанти, використовуючи дрони, нелегко.

Україна на передовій здебільшого також звільняє населені пункти піхотинцями,

– додав Артур Рехі.

Він підсумував, що дрони на війні – це ефективно, але вони, наприклад, можуть евакуювати українських солдатів з поля бою, однак безпілотник не може визволити село чи евакуювати літню пару з підвалу. Тому піхота на війні ніколи не втратить свого значення.

Яка зараз ситуація на полі бою?