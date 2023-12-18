Черный лебедь прилетит неожиданно: как могут появиться угрозы для Кремля

Во время так называемой "прямой линии" Владимир Путин цинично рассказывал, что все якобы идет по плану, отмечал, что мобилизация не понадобится, а желающих воевать много. Однако людей в России продолжают забирать на фронт, женщины обвиняют власть во лжи, а среди оккупантов распространяется дезертирство.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что нам не нужно делать слишком большую ставку на внутреннюю нестабильность в России, но ожидать ее стоит. Уже сейчас в стране-агрессоре заметно множество проблем с экономикой, войском и отношением людей к власти.

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Откуда могут появиться угрозы

"Черный лебедь может прилететь в любой момент. Например, общественное движение семей мобилизованных, которое начинает набирать обороты. Российские власти не знают, что с этим делать", – рассказал Олег Жданов.

Он добавил, что в настоящее время пропагандисты пытаются осквернить их действия и заявления, но даже пропаганда уже не справляется. Сажать этих людей в тюрьмы боятся, потому что тогда с фронта могут приехать их родственники с гранатами и автоматами.

Также реальны проблемы с экономикой. Ведь уровень инфляции не соответствует тем заявлениям, которые делает центробанк. Неконтролируемый рост цен на основные продукты – это подтверждает,

– заметил Жданов.

В российской армии распространяется дезертирство

Кремль волнует состояние войска. Командирам пока удается удерживать своих бойцов, но, по словам Жданова, только в Луганске в официальном розыске находятся 800 дезертиров. Эта цифра постоянно растет.

Оккупанты пытаются бежать на территорию России. Они пробуют спрятаться у родственников в дальних деревнях, где их никто не найдет. Это то, на что они очень надеются,

– подчеркнул военный эксперт.

Дезертирство в Крыму стало настолько распространенным, что оккупационные власти придумали новые меры контроля при пересечении Крымского моста. Ведь захватчики любым способом пытаются вернуться в Россию.

"В общей сложности все 4 часа якобы разговора Путина с обществом можно описать двумя вопросами. Первый появился на экране – "почему ваша реальность не сходится с нашей действительностью?". А второй – "как попасть в ту Россию, о которой рассказывает "Первый канал" российского телевидения. Это суть всего, что происходило в течение 4 часов", – подытожил Олег Жданов.

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