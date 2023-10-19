Много профнепригодных россиян: у ВСУ положительная динамика на Купянско-Лиманском направлении

Институт изучения войны и британская разведка сообщают, что россиянам не удается выполнить поставленные задачи у населенных пунктов Купянск и Купянск-Узловой. Сегодня там много российских воинских частей, но все они плохо подготовлены.

Оккупанты пытаются воевать, как во время Второй мировой войны, забрасывая территорию большим количеством бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что в российской армии неподготовлены даже командиры.

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Россияне попадают в наши "ловушки"

Неподготовленные войска даже без боевого слаждения бросают на выполнение задач. Они наталкиваются на наши укрепленные районы, минные поля и не знают, как себя вести. Россияне также попадают в "огневые мешки", которые Украина уже научилась создавать за многие годы войны.

В такие ловушки очень часто попадают россияне именно на Купянско-Лиманском направлении. Это свидетельствует о профнепригодности частей, которые пытаются наступать. Единственный нюанс, что их много,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он отметил положительную динамику в этом направлении. Там мы восстанавливаем утраченные позиции в результате наступательных действий, в основном это делается на контратаках.

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Роман Свитан также объяснил, что означает активная оборона, о которой раньше говорили россияне. ВСУ практически нигде не проводят мощные фортификационные мероприятия, потому что находятся в режиме активной обороны.

"Мы иногда больше наступаем, чем обороняемся. Это происходит маленькими шагами, но после каждой нашей контратаки россияне теряют позиции. Таким образом, мы сначала восстанавливаем свои позиции, а затем отбрасываем россиян в худшие для них условия", – пояснил военный эксперт.

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