Российскую армию продолжают пополнять военнослужащими с низким уровнем подготовки, в частности мобилизованными из мест лишения свободы и представителями беднейших слоев населения. Из-за этого оккупанты часто остаются без надлежащего обеспечения, а раненые военные не получают своевременной эвакуации.

Офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк рассказал "24 Каналу", что российское командование не заинтересовано в сохранении собственного личного состава. Для российской армии главное – выполнение поставленных задач любой ценой, даже если это означает большие потери среди военных.

Как Россия относится к своим военным

Владимир Черняк отметил, что проблемы с логистикой, обеспечением и эвакуацией раненых в российской армии носят системный характер. Оккупанты часто оставляют военнослужащих на произвол судьбы после получения ранений.

Россияне бросают своих, и в целом такая ситуация с ранеными со стороны России – это, конечно, факт. Есть очень много подтверждений этому,

– сказал Черняк.

В российских подразделениях часто отсутствует даже базовое обеспечение. Военные могут оставаться без воды, еды и боеприпасов, поскольку вынуждены самостоятельно искать необходимые ресурсы. Даже легкое ранение в условиях жары или холода без эвакуации может стать смертельным.

Офицер бригады НГУ "Рубеж" о ситуации на фронте: видео

В некоторых случаях россияне даже доставляли своим военным с помощью дронов лишь батарейки для радиостанций, ведь связь с подразделениями для командования важнее, чем комфорт или безопасность самих военных.

Зачем обеспечивать военнослужащего нормальным снаряжением, нормальным вооружением, если он все равно погибнет через неделю, через день? Все это в худшем случае перейдет к противнику, а в лучшем просто останется там лежать,

– пояснил офицер.

Он добавил, что такая ситуация является следствием попыток России вести боевые действия с использованием большого количества личного состава. Однако такая армия требует значительных ресурсов для подготовки, обеспечения и ротации.

Российское военно-политическое руководство выбрало другой подход – компенсировать потери постоянным пополнением войск, не уделяя должного внимания качеству и сохранности личного состава.