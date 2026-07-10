Офіцер бригади НГУ "Рубіж" Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що російське командування не зацікавлене у збереженні власного особового складу. Для армії Росії головним є виконання поставлених завдань за будь-яку ціну, навіть якщо це означає великі втрати серед військових.

Як Росія ставиться до своїх військових

Володимир Черняк зазначив, що проблеми з логістикою, забезпеченням та евакуацією поранених у російській армії є системними. Окупанти часто залишають військовослужбовців напризволяще після отримання поранень.

Росіяни своїх кидають, і загалом така ситуація з пораненими з боку Росії – це, звичайно, факт. Є дуже багато підтверджень цьому,

– сказав Черняк.

У російських підрозділах часто відсутнє навіть базове забезпечення. Військові можуть залишатися без води, їжі та боєприпасів, оскільки змушені самостійно шукати необхідні ресурси. Навіть легке поранення в умовах спеки або холоду без евакуації може стати смертельним.

Офіцер бригади НГУ "Рубіж" про ситуацію на фронті: відео

У деяких випадках росіяни навіть доставляли своїм військовим за допомогою дронів лише батарейки для радіостанцій, адже зв'язок із підрозділами для командування важливіший, ніж комфорт чи безпека самих військових.

Навіщо забезпечувати військовослужбовця нормальним спорядженням, нормальним озброєнням, якщо він все одно загине через тиждень, через день? Це все у гіршому випадку відійде противнику, а в кращому просто залишиться там лежати,

– пояснив офіцер.

Він додав, що така ситуація є наслідком спроб Росії вести бойові дії великою кількістю особового складу. Однак така армія потребує значних ресурсів для підготовки, забезпечення та ротації.

Російське військово-політичне керівництво обрало інший підхід – компенсувати втрати постійним поповненням війська, не приділяючи належної уваги якості та збереженню особового складу.