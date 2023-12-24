России не хватает мощностей оборонного комплекса: в ГУР рассказали о проблемах оккупантов

России не хватает мощностей оборонно-промышленного комплекса, поэтому оккупанты пытаются перевести гражданскую экономику на военную. Однако нарастить производство очень сложно, ведь это обусловлено рядом проблем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в ходе дискуссии "Украина и мир впереди 2024". Он объяснил, почему России сложно нарастить работу оборонно-промышленного комплекса.

К теме "Мучают прежние элитные силы": ISW проанализировал заявления Теплинского о проблемах российской армии

Что указывает на проблемы в оборонно-промышленном комплексе России

Скибицкий рассказал, что на проблемы России указывает несколько факторов. К примеру, сейчас оккупантам приходится заказывать стволы для артиллерийских систем у Ирана, ведь собственных ресурсов оборонного комплекса для этого не хватает. Кроме того, хотя в России и выполнили государственный заказ на изготовление 122-152 мм артиллерийских боеприпасов, однако дефицит составил около 500 тысяч снарядов.

Отвечая на вопрос, способна ли Россия нарастить производство оружия и боеприпасов, Скибицкий ответил, что это будет очень сложно.

На сегодня это для них проблема. Во-первых, это ресурсы, во-вторых – необходимость развертывания дополнительных линий производства как боеприпасов, так и высокоточного вооружения. И в третьих, это ресурсы, которые необходимо перевести с гражданской экономики, к примеру, "Уралвагонзавод". Это значит не выпускать гражданскую продукцию, а только военную,

– объяснил представитель разведки.

Он также добавил, что в настоящее время Россия действительно пытается перевести экономику на военный лад, однако это угроза того, что не будет развития, которым так любит хвастаться Владимир Путин.

Нуждается ли Россия в новой волне мобилизации

По мнению Вадима Скибицкого, сейчас у России нет насущной потребности в проведении мощной мобилизации. По его словам, Кремль способен "закрывать" значительные потери, кроме того, может и поддерживать резервы на временно оккупированных территориях. Скибицкий объяснил, что каждый день враг способен призывать в вооруженные силы через рекрутинг и мобилизационные мероприятия приблизительно 1000 – 1200 человек. Большинство из них уходит на пополнение ежедневных потерь, которые несет российский агрессор.

Кроме того, Скибицкий объяснил, что Путин не прибегнет к новой волне мобилизации, пока не пройдут президентские выборы в России, запланированные на март 2024 года.