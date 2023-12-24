Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в ходе дискуссии "Украина и мир впереди 2024". Он объяснил, почему России сложно нарастить работу оборонно-промышленного комплекса.

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Что указывает на проблемы в оборонно-промышленном комплексе России

Скибицкий рассказал, что на проблемы России указывает несколько факторов. К примеру, сейчас оккупантам приходится заказывать стволы для артиллерийских систем у Ирана, ведь собственных ресурсов оборонного комплекса для этого не хватает. Кроме того, хотя в России и выполнили государственный заказ на изготовление 122-152 мм артиллерийских боеприпасов, однако дефицит составил около 500 тысяч снарядов.

Отвечая на вопрос, способна ли Россия нарастить производство оружия и боеприпасов, Скибицкий ответил, что это будет очень сложно.

На сегодня это для них проблема. Во-первых, это ресурсы, во-вторых – необходимость развертывания дополнительных линий производства как боеприпасов, так и высокоточного вооружения. И в третьих, это ресурсы, которые необходимо перевести с гражданской экономики, к примеру, "Уралвагонзавод". Это значит не выпускать гражданскую продукцию, а только военную,

– объяснил представитель разведки.

Он также добавил, что в настоящее время Россия действительно пытается перевести экономику на военный лад, однако это угроза того, что не будет развития, которым так любит хвастаться Владимир Путин.

Нуждается ли Россия в новой волне мобилизации

По мнению Вадима Скибицкого, сейчас у России нет насущной потребности в проведении мощной мобилизации. По его словам, Кремль способен "закрывать" значительные потери, кроме того, может и поддерживать резервы на временно оккупированных территориях. Скибицкий объяснил, что каждый день враг способен призывать в вооруженные силы через рекрутинг и мобилизационные мероприятия приблизительно 1000 – 1200 человек. Большинство из них уходит на пополнение ежедневных потерь, которые несет российский агрессор.

Кроме того, Скибицкий объяснил, что Путин не прибегнет к новой волне мобилизации, пока не пройдут президентские выборы в России, запланированные на март 2024 года.