Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії "Україна та світ попереду 2024". Він окреслив, чому Росії складно наростити роботу оборонно промислового комплексу.

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Що вказує на проблеми в оборонно-промисловому комплексі Росії

Скібіцький розповів, що на проблеми Росії вказує декілька факторів. До прикладу, нині окупантам доводиться замовляти стволи для артилерійських систем в Ірану, адже власних ресурсів оборонного комплексу для цього не вистачає. Окрім того, хоча в Росії й виконали державне замовлення на виготовлення 122 мм – 152 мм артилерійських боєприпасів, проте дефіцит склав близько 500 тисяч снарядів.

Відповідаючи на запитання, чи здатна Росія наростити виробництво зброї та боєприпасів, Скібіцький відповів, що це буде дуже складно.

На сьогодні це для них проблема. По-перше, це ресурси, по-друге – необхідність розгортання додаткових ліній виробництва як і боєприпасів, так і високоточного озброєння. І по-третє, це ресурси, які необхідно перевести з цивільної економіки, до прикладу, "Уралвагонзавод". Це значить не випускати цивільну продукцію, а лише військову,

– пояснив представник розвідки.

Він також додав, що нині Росія дійсно намагається перевести економіку на військовий лад, однак це загроза того, що не буде жодного розвитку, яким так полюбляє вихвалятися Владімір Путін.

Чи потребує Росія нової хвилі мобілізації

На думку Вадима Скібіцького, наразі у Росії немає нагальної потреби у проведенні потужної мобілізації. За його словами, Кремль спроможний "закривати" значні втрати, окрім того – може й підтримувати резерви на тимчасово окупованих територіях. Скібіцький пояснив, що кожного дня ворог здатен призивати до збройних сил через рекрутинг і мобілізаційні заходи приблизно 1000 – 1200 осіб. Більшість з них йде на поповнення щоденних втрат, яких зазнає російський агресор.

Окрім того, Скібіцький пояснив, що Путін не вдасться до нової хвилі мобілізації, поки не пройдуть президентські вибори у Росії, які заплановані на березень 2024 року.